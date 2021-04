Xavier Dupont de Ligonnès "toujours vivant", c'est la conviction de son ami d'enfance

Dix ans après l'assassinat d’Agnès Dupont de Ligonnès et de ses quatre enfants, Bruno de Stabenrath est convaincu que son ami d'enfance Xavier Dupont de Ligonnès est toujours vivant. "C'est une intuition, une conviction", dit ce vendredi au micro de France Bleu Loire Océan l'auteur de "L'ami impossible" (Gallimard). Il a rencontré le père de famille au lycée en 1977. Ils sont restés amis jusqu'à la fin des années 2000.

Pourquoi cette conviction ?

Bruno de Stabenrath argumente : "Quand vous étudiez le mode opératoire, il se donne tellement de mal, il ne voulait pas qu'on trouve les corps". Où se cacherait XDDL ? L'ami d'enfance pense à l'Australie "parce que quand je revois ses derniers courriers et ce que racontent les témoins qui étaient avec la famille de Ligonnès début 2011, Xavier parlait beaucoup de l'Australie. On est au bout du monde, personne ne connait l'affaire. Il peut tout à fait se cacher là-bas", souligne Bruno de Stabenrath.

Chaque fois que le téléphone sonne chez lui, Bruno de Stabenrath se dit que ça peut être son ami d'enfance. "Je vis avec ça. Je vis en pensant aux enfants et à Agnès", explique-t-il. Et s'il pouvait lui parler, il lui dirait : "Sois un homme et assume ce que tu as fait".