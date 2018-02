Un jeune homme de 18 ans est mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Le deuxième âgé de 17 ans est mis en examen pour faux témoignage et placé sous contrôle judiciaire. Ils étaient scolarisés au lycée professionnel Jean-Charles Peltier de Ham, comme la victime.

Ham, France

Une enquête pour homicide volontaire avait été ouverte après la mort de Clément ce lycéen de 16 ans retrouvé mort à Ham le 30 mars 2017, dans un étang du parc Délicourt, juste à côté du lycée professionnel Jean-Charles Peltier, où il était interne. Il avait des plaies au ventre et à la gorge, provoquées par une arme blanche.

L'arme n'a pas été retrouvée malgré l'assèchement de l'étang.

L'arme blanche n'a pas été retrouvée. L'étang a été asseché. © Radio France - Rosalie Lafarge

Du sang de la victime sur une chaussure

Depuis mercredi, quatre personnes, un majeur et trois mineurs, ont été placées en garde à vue par les gendarmes de la section de recherche d'Amiens, précise le parquet dans un communiqué. Deux personnes ont été remises en liberté, les deux autres ont été déférés devant le juge d'instruction.

Celui qui est soupçonné d'avoir tué Clément, est la dernière personne à l'avoir vu en vie. Il a été auditionné dès le lendemain de la découverte du corps et niait toute implication dans ce meurtre. Les expertises génétiques ont permis de découvrir le sang de la victime sur l'une des chaussures qu'il portait le jour des faits. Le deuxième mis en cause pour faux témoignage, a révélé au cours de sa garde à vue s'être rendu sur la scène du crime, et avoir vu le cadavre.

Clément était victime de harcèlement au sein de son lycée

Il s'en était plaint et une personne avait été mise à pied pendant trois jours quelques semaines avant le meurtre.

L'information judiciaire doit se poursuivre pour déterminer dans quelles circonstances ont été commis ce crime.