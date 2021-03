Une médecin de Ciboure condamnée pour escroquerie à la CPAM

Le tribunal de Bayonne a condamné une médecin de Ciboure à 10 mois de prison avec sursis et 6 mois d'interdiction d'exercer la médecine. Elle devra aussi payer 91.000€ de dommages et intérêts à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Pays Basque et à l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM). Le docteur Brigitte Vettorel, 58 ans, était poursuivie pour des faits d'escroquerie commis entre septembre 2015 et avril 2018 alors qu'elle exerçait dans le cabinet de son mari. L'affaire porte sur près de 100.000€ au préjudice de la CPAMet de l'ENIM. La justice reproche à la praticienne des facturations d'actes fictifs ou des surfacturations pour un montant de 96.000 euros, le procès s'était tenu le jeudi 18 février 2021.

De lourdes charges contre la prévenue

Pour l'accusation, soutenue par la vice-procureure Amélie Djaoudo, les faits d'escroquerie ne faisaient pas de doute. "On est là dans le trou de la sécurité sociale" avait souligné la magistrate. S'appuyant sur l’enquête minutieuse des services de contrôle de la CPAM, la représentante du parquet de Bayonne avait insisté sur les indicateurs à charge: la prévenue possédait 26% des clients du cabinet mais réalisait le même chiffre d'affaire que son époux, soit 220.000€ par an.

Un détournement d'argent public

Et puis, il y a le nombre trop important de feuilles de soins en papier alors que la règle c'est la télétransmission avec la carte vitale. Des centaines de feuilles de soins qui ne correspondent à aucun acte médical, ou bien des surfacturations pour des actes d'urgence ou effectués le week-end alors qu'elle ne travaille pas. Par la voix de maître Sophie Serrano, la CPAM a demandé le remboursement des sommes qui ont d'ores et déjà été consignées, ainsi que 1.500€ de préjudice. "C'est de la solidarité nationale dont on a abusé" a expliqué l'avocate. Le Parquet de Bayonne avait demandé une peine à la hauteur d'une escroquerie aggravée : une amende de 70.000€, une peine de prison de douze mois avec sursis et une interdiction d'exercer la profession de médecin pendant 10 mois. Amelie Djaoudo avait également demandé au tribunal la confiscation des sommes consignées ainsi que l'inscription de la condamnation sur la porte de son cabinet.

La défense avait plaidé la relaxe et accusé le mari

La défense de Brigitte Vettorel s’était montrée particulièrement vindicative. Maître Frédéric Dutin avait dénoncé l'absence de juge d'instruction dans cette affaire, les méthodes des enquêteurs de la CPAM qui font pression sur les témoins et le manque de charges concrètes dans le dossier. La relaxe pure et simple avait été plaidée. Dans sa démonstration, l'avocat avait pointé du doigt le mari de la prévenue qui serait à l'origine de toute cette affaire en raison d'un divorce qui se passe très mal. "Cette histoire est un jeu de dominos et c'est le docteur Benichou qui a fait tomber le premier. Il veut la mort professionnelle de ma cliente" a dénoncé l'avocat. L'un des fils du couple, chirurgien-dentiste à Toulouse, était venu à la barre prendre la défense de sa mère.