Six mois de prison ferme pour avoir quitté une chambre d’hôte sans payer à Saint-Jean-le-Vieux

Six mois de prison pour une simple filouterie de chambre à louer. Décision ce jeudi 10 décembre du tribunal judiciaire de Bayonne à l'encontre d'un Girondin de 54 ans. Il est parti sans payer d'une maison d’hôtes de Saint-Jean-le-Vieux, et en plus en emportant les pots de confiture.

Six mois de prison ferme prononcés ce jeudi 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bayonne, pour une simple filouterie de chambre à louer. C'est un Girondin de 54 ans qui a été ainsi sanctionné pour son comportement en novembre 2019 dans une maison d’hôtes de Saint-Jean-le-Vieux au Pays Basque. Et ce n'est pas la première fois qu'il agit ainsi.

Pots de confiture dérobés

Le prévenu Lionel, lunettes et crane rasé, est arrivé devant le tribunal encadré par les forces de l'ordre. Rapidement la présidente, Anne Mackowiak, raconte l'histoire : quatre nuits dans une chambre de la maison Zubiatea sans payer le moindre euro. Le gite et le couvert avant de quitter les lieux à la cloche de bois, c'est à dire sans payer, et en prenant la peine de dérober une télévision et même des pots de confitures. " Pourquoi ?" s’étonne la magistrate. " Pas de logique " répond Lionel, incapable d'expliquer son comportement.

Un spécialiste de la filouterie

Il s'agit peut être d'une question d'habitude si l'on en juge par son casier judiciaire. L'homme a déjà été condamné quatre fois pour des faits de filouterie, mais aussi pour des actes plus graves. Quatre ans de prison pour violences et sept ans pour viol ont été prononcés à son encontre par le passé. Monique, la victime, est venue témoigner devant le tribunal. Elle parle de sa "perte de confiance en elle depuis cette affaire", de "l'odeur" du prévenu impossible à supprimer de la chambre dans laquelle il a logé sans rien payer. La procureure de la République, Amélie Djaoudo, abonde dans le sens de la victime: " lorsqu'on ouvre une chambre d’hôtes c'est que l'on croit en l’humanité ".

Le tribunal a suivi les réquisitions de la procureure en condamnant Lionel à 6 mois de prison ferme et une interdiction de séjourner dans les Pyrénées Atlantiques pendant 5 ans. Il devra en outre verser 750 euros de dommages et intérêts a la patronne de la chambre d’hôtes Zubiatea.