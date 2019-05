XL Airways lance un nouveau vol entre Nantes et la Guadeloupe cet hiver

Nantes, France

Décoller de Nantes pour atterrir en Guadeloupe, ce sera bientôt possible. La compagnie aérienne française XL Airways ouvre un nouveau vol direct à destination de Pointe-à-Pitre pour l'hiver prochain. Les vols partiront une fois par semaine, et s'ajoutent à ceux déjà proposés vers la Martinique.

Une première pour l'aéroport de Nantes

Avec cette nouvelle ligne, l'aéroport de Nantes-Atlantique deviendra le seul aéroport régional de France à relier directement à la fois la Guadeloupe et la Martinique. "Nous entendons, avec cette nouvelle route entre Nantes et la Guadeloupe, répondre aux attentes légitimes de nos clients : partir au plus près de chez eux, en évitant les transits et le stress inutiles" explique Laurent Magnin, Président du Directoire de XL Airways.

Nous sommes fidèles à notre stratégie de développement sur les territoires et l'accessibilité du voyage à tous" - Laurent Magnin, Président du Directoire de XL Airways.

Des vols vers les Antilles chaque semaine entre janvier et avril

Les réservations sont déjà ouvertes pour les premiers vols, avec un aller-simple à partir de 198 euros. Les vols seront proposés chaque mardi, du 28 janvier au 21 avril, "ce qui correspond à la saison la plus demandée pour cette destination" selon François Marie, directeur de l'aéroport Nantes-Atlantique.

Pour la Martinique, les vols partiront tous les jeudis à partir du 5 décembre, et jusqu'au 26 mars.