Les joueurs du XV de France, dont Teddy Thomas et Louis Picamoles, sortis après la défaite en Ecosse (32-26) dimanche dans le Tournoi des Six Nations, ont été exclus du groupe retenu pour affronter l'Italie le 23 février, a annoncé mardi l'encadrement.

Par ici la sortie. Jacques Brunel a dévoilé la liste des joueurs retenus pour affronter l'Italie vendredi 23 février à Marseille lors de la 3e journée du Tournoi des Six Nations.

Et dans ce groupe, cinq des six joueurs entendus par la police écossaise ne sont pas retenus. : Anthony Belleau, Jonathan Danty, Félix Lambey, Louis Picamoles, Rémi Lamerat et Teddy Thomas. Ce dernier est l'auteur des trois essais tricolores depuis le début du Tournoi.

Dans un communiqué, la Fédération Française de Rugby précise que Jacques Brunel a décidé "d’exclure de cette liste les joueurs qui sont sortis après la défaite en Ecosse. Par ce comportement inapproprié, ils n’ont pas respecté leur statut de joueur international et les devoirs qui en découlent".

Bastareaud et Trinh-Duc de retour

Cela permet le retour de Mathieu Bastareaud, Camille Chat, Gaël Fickou et surtout François Trinh-Duc ainsi que Kélian Galletier, Rémy Grosso, Bernard Le Roux et Romain Taofifenua. Mathieu Babillot est appelé pour la première fois.

🔴 Voici le groupe des 31 joueurs retenus par le sélectionneur Jacques Brunel et son staff pour défier l'Italie vendredi 23 février à l'@orangevelodrome#FRAITA#soutiensleXVpic.twitter.com/rcpHaK4gfC — FF Rugby (@FFRugby) February 13, 2018

Les 31 pour l'Italie

Avants : Guilhem Guirado (Toulon, cap.), Camille Chat (Racing 92), Adrien Pélissié (Bordeaux-Bègles), Eddy Ben Arous (Racing 92), Jefferson Poirot (Bordeaux-Bègles), Cedate Gomes Sa (Racing 92), Dany Priso (La Rochelle), Rabah Slimani (Clermont), Paul Gabrillagues (Stade Français), Romain Taofifenua (Toulon), Sébastien Vahaamahina (Clermont), Bernard Le Roux (Racing 92), Mathieu Babillot (Castres), Yacouba Camara (Castres), Wenceslas Lauret (Racing 92), Kelian Galletier (Montpellier), Marco Tauleigne (Bordeaux-Bègles).

Demis : Maxime Machenaud (Racing 92), Baptiste Serin (Bordeaux-Bègles), Baptiste Couilloud (Lyon), François Trinh-Duc (Toulon), Lionel Beauxis (Lyon).

Arrières : Henry Chavancy (Racing 92), Matthieu Bastareaud (Toulon), Geoffrey Doumayrou (La Rochelle), Gaël Fickou (Toulouse), Rémy Grosso (Clermont), Virimi Vakatawa (Racing 92), Hugo Bonneval (Toulon), Benjamin Fall (Montpellier), Geoffrey Palis (Castres).