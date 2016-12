Macabre découverte le soir de Noël à Magny-Danigon : l'origine criminelle confirmée

Suite à la découverte du corps d'un septuagénaire ce samedi 24 décembre dans sa maison de Magny-Danigon en Haute-Saône, l'hypothèse criminelle est confirmée par l'autopsie pratiquée à Besançon ce mardi matin. La victime est un ancien salarié de PSA, décrit comme un homme discret, atteint de surdité.

Son corps avait été retrouvé dans sa maison à Magny-Danigon, près de Ronchamp, en Haute-Saône, le soir de Noël, ce samedi 24 décembre : l'hypothèse criminelle concernant la mort de ce septuagénaire est confirmée. La procureure de Vesoul l'affirme en tout cas :

La victime n'a pas pu se faire ses blessures elle-même.

Le légiste, qui a réalisé l'autopsie, ce mardi matin à l'Institut médico-légal de Besançon évoque des lésions mortelles, plusieurs coups violents ayant entraîné la mort, sans certitude pour l'instant quant à l'arme utilisée.

Un homme discret et sourd qui menait une vie d'ermite

La victime est un ancien salarié de PSA. Le maire de Magny-Danigon parle d'un homme discret et sympathique. Mais à cause de sa surdité, il menait une vie d'ermite et laissait souvent ses volets fermés. Ce n'était pas la première fois que ses voisins s'inquiétaient. Le maire le confirme :

J'ai dû plusieurs fois intervenir et aller taper au carreau, il fallait insister, il n'entendait pas.

Le parquet de Vesoul a été dessaisi de l'affaire, au profit du procureur de la République de Besançon. Une instruction judiciaire devrait être ouverte dans les prochains jours.