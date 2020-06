Tours : les pompiers repêchent un homme en arrêt cardiaque dans la Loire

Les pompiers de Tours ont été appelés vers 12H30. Un témoin avait vu un homme tomber dans la Loire à hauteur du Pont de Fil. Une équipe de 8 plongeurs a mis un bateau à l'eau et s'est laissée dériver pour tenter de repérer la personne, ce qui a été fait très vite entre le Pont de Fil et le pont Wilson. Repêché, l'homme âgé d'une trentaine d'années était en arrêt cardio-respiratoire.

Le lieutenant Didier Dubreuil, commandant les opérations de secours raconte: "Nous avons pratiqué un massage cardiaque dans le bateau, puis au bord de l'eau, et nous avons apporté de l'oxygène à la victime. Son activité cardiaque est repartie. Le SAMU a alors pris le relais pour médicaliser la personne".

Le noyé a été transporté au CHU Bretonneau. Accident ou suicide, on ignore les raisons pour lesquelles l'homme s'est ainsi retrouvé dans la Loire. Pour cette opération de secours, les pompiers de Tours-Nord, Tours-Sud, et des plongeurs de Loches, Chinon et Amboise ont été mobilisés.