Le directeur du CNED de Toulouse est condamné à un an de prison avec sursis, il a également une obligation de soins, il est inscrit au fichier des délinquants sexuels et il a interdiction de travailler avec des mineurs pendant 3 ans. Il était jugé hier devant le tribunal correctionnel pour exhibition sexuelle et usage illicite de stupéfiants. Le 7 mai dernier dans le quartier du Château de l'Hers il s'était masturbé devant plus de 400 enfants âgés de 6 à 10 ans rassemblés pour un tournoi de football organisé par l'Association sportive Hersoise.

Il souffrait d'un "syndrome de dépression et d'addiction"

Le directeur du centre d'enseignement à distance de Toulouse ne nie pas les faits, mais il n'en a aucun souvenir. Block-out total pendant 2-3 heures. Il se souvient avoir été coursé par plusieurs personnes puis interpellé par la police. Il se souvient s'être rendu au stade à 1km de chez lui et d'y avoir acheté du GHB. Mais entre les deux ce sont les victimes qui racontent : un homme sans pantalon sur son vélo qui en descend se masturbe et s'enfonce un objet dans le postérieur le tout devant des centaines d'enfants réunis en tournoi de football.

L'avocate Andréa Meylou représente le président du club de l'AS Hersoise ainsi que trois parents d'enfants participant au tournoi. Elle dit le traumatisme subi :

Cela a été un événement extrêmement traumatisant pour les enfants comme pour les parents. Avec des répercussions, certains enfants sont suivis, d'autres le seront plus tard. Et cette affaire a lourdement porté atteinte à la réputation du club - Andréa Meylou

Andréa Meylou avocate du président de l'ASHersoise et de parents de jeunes joueurs. © Radio France - Pascale Danyel

Le directeur du CNED invoque un syndrome de dépression et d'addiction depuis le confinement. Ce jour là la prise de stupéfiants est semble t'il beaucoup trop élevée. Au regard des faits, cet "homme marié depuis 7 ans à la vie et à la carrière classique est abattu, très choqué, il commence à peine à les accepter" rapporte son avocate Caroline Limasset. Il prend un traitement médicamenteux et est suivi par un psychologue et un psychiatre.

Le directeur du CNED de Toulouse est en arrêt maladie, suspendu de ses fonctions à titre conservatoire.