La gendarmerie et la police nationale ont procédé à 112 813 contrôles depuis le début du confinement en Indre-et-Loire, dont à Tours, et ont dressé 4 521 procès-verbaux.

Coronavirus : plus de 4500 PV dressés en Indre-et-Loire depuis le début du confinement

C'est un bilan que fait régulièrement la préfecture d'Indre-et-Loire qui veut montrer la mobilisation des forces de l'ordre sur le terrain pour faire respecter le confinement.

4 521 PV depuis le début du confinement

Vendredi 24 avril, en zone urbaine, la police nationale a procédé à 672 contrôles dont 100 dans les quartiers prioritaires et a dressé 50 procès-verbaux dont 13 dans les quartiers. Cela fait un total de 16 674 contrôles effectués depuis le début du confinement pour 2 041 PV.

En zone gendarmerie, ce vendredi 24 avril il y a eu 1 849 contrôles qui ont donné lieu à 64 PV. Depuis le début du confinement, le bilan est de 96 139 contrôles pour 2 480 verbalisations.

Dans le chinonnais, dans le secteur de Bourgueil, La Chapelle-sur-Loire et Restigné, des agents de l’office de la biodiversité et des gendarmes de la compagnie de Bourgueil ont interpellé deux personnes en quads qui n'avaient pas d'attestation, l'un des quads a pris la fuite avec un refus d’obtempérer, son conducteur a été placé en garde à vue.

169 infractions pour excès de vitesse en une semaine

La préfecture publie également les chiffres de l’insécurité routière de la semaine écoulée. Entre le 16 et le 22 avril, 238 infractions ont été relevées dans le département d'Indre-et-Loire, police et gendarmerie confondues, dont 169 infractions pour vitesse excessive qui ont donné lieu à 71 retraits de permis. Mais au total, avec les infractions liées à l'alcool et aux stupéfiants, ce sont 83 rétentions de permis qui ont été réalisées.