Une assistante de vie condamnée à 8 mois de prison avec sursis pour avoir laissé une femme tétraplégique seule

Le tribunal correctionnel de Laval a condamné ce jeudi 8 septembre 2022 une ancienne assistante de vie à 8 mois de prison avec sursis. La cour l’a reconnue coupable de délaissement d’une personne incapable de se protéger et mise en danger d’autrui.

Les faits remontent au 2 janvier 2022. Le lendemain du réveillon, la prévenue est embauchée comme assistante de vie pour passer la nuit chez la victime à Laval. Le job est simple : rester auprès d’elle de 20h à 9h, dormir dans un lit dans sa chambre et l’assister absolument pour tout. « Son emploi c’est veilleuse de nuit, résume l’avocat de la victime. Il n’y a pas besoin d’être diplômé de Polytechnique pour s’apercevoir dès le premier regard que cette femme est totalement dépendante. » En effet, la victime est tétraplégique, souffrant d'une sclérose en plaque, elle ne peut rien faire toute seule.

« J’ai saturé des posters de Jésus »

Mais la prévenue décide d’écourter son séjour. Elle part en pleine nuit vers 3 heures du matin. Pourquoi ? Son avocate évoque un moment de panique de la part de sa cliente dans la nuit à cause dit-elle, de la conversation le soir entre la victime et la prévenue sur Jésus et les esprits. La prévenue dit à son tour à la barre avoir vu des ombres sur le plafond. « J’ai saturé avec les esprits », dit-elle à la présidente.

30 heures seule

La victime reste alors seule pendant 30 heures, jusqu’au surlendemain avant qu’une autre assistante de vie vienne s’occuper d’elle. 30 heures pendant lesquelles la victime n’a rien pu faire, ni sortir de son lit, ni boire ni même retirer son masque pour l'apnée du sommeil. Elle est donc retrouvée selon les médecins dans un état profond de déshydratation, très fatiguée et dans une détresse psychologique immense. « Je ne sais même pas quoi dire, quels mots employer pour décrire ce qu’a vécu ma cliente », lance l’avocat de la victime dans sa plaidoirie.

« Quand on part, on s’assure qu’il y ait un remplacement immédiat », ajoute le procureur. La prévenue assure avoir contacté une amie à 3 heures du matin, mais manque de chance le message n’est reçu que dans l’après-midi. Le ministère public requiert une peine de 4 mois d’emprisonnement aménagée en détention à domicile par bracelet électronique.