Une élue FN à Metz renvoyée devant le tribunal pour diffusion d'une fausse information

Françoise Grolet, conseillère municipale FN à Metz et conseillère régionale Grand Est est renvoyée ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Metz pour diffusion de fausse nouvelle. En janvier dernier, elle avait annoncé sur sa page Facebook des tirs sur un Mettis, ce qui s'est avéré faux.

La conseillère municipale de Metz et conseillère régionale FN Françoise Grolet est renvoyée devant le tribunal correctionnel ce mercredi 17 mai. L'élue avait posté sur sa page Facebook le 5 janvier 2017 une fausse information: elle annonçait "un Mettis attaqué par balles" la veille au soir. La mairie de Metz avait porté plainte et le procureur de la République a décidé de poursuivre l'élue front national pour "diffusion de fausse nouvelle susceptible de troubler la sécurité publique".

Le message posté sur Fracebook par Françoise Grolet le 5 janvier 2017 - Capture écran Facebook

"Ces fausses informations sont trop souvent utilisées par l'extrême-droite" - l'avocat de la ville de Metz

Le réseau de bus de l'agglomération de Metz, le Met, est formel pour cette soirée du 4 janvier dernier à laquelle Françoise Grolet fait référence: il n'y a pas eu de tir à balles réelles sur le Mettis. Pas de caillassage de bus non plus, ni d'agression de chauffeur . Le maire de Metz, Dominique gros, avait vu rouge quand il avait appris que l'élue FN relayait cette fausse information, il l'avait même dénoncé pendant sa cérémonie des voeux 4 jours plus tard, le 9 janvier. Sa plainte a donc été retenue par le Procureur. Me Iochum est l'avocat de la ville de Metz:"Il s'agit là d'une information totalement fausse. Elle a été vérifiée et revérifiée. Les "fake news", ces fausses nouvelles, ces fausses informations sont à l'heure actuelle trop souvent utilisées, particulièrement par l'extrême-droite. On crée de la peur pour pouvoir vendre le programme sécuritaire qui est le leur".

François Grolet dit avoir hésité à retirer son message sur Facebook mais au final, elle ne l'a pas fait car dit-elle, "on n'a jamais su le fin mot de l'histoire", malgré le démenti public du maire. L'élu FN maintient que l'insécurité continue dans les transports en commun. Elle devrait en tout cas demander un délai pour préparer sa défense.