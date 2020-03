Xynthia : la vie, dix ans après la tempête (10/10) - Yves, le médecin

Le docteur Yves Bescond a fait pendant trois mois les aller-retour entre son bureau de La Roche-sur-Yon et le sud de la Vendée pour continuer de soutenir les habitants.

"On n'en sort pas indemne". Dix ans après la nuit qui a bouleversé la Vendée, la tempête, le fort coefficient de marée, le vent, puis l'eau qui rentre dans les maisons, parfois jusqu'au plafond, le docteur Yves Bescond revient sur les mois d'accompagnement qui ont suivis des proches des 29 victimes de La Faute-sur-Mer et des sinistrés. Quand le psychiatre arrive à La Faute-sur-Mer le dimanche 28 février 2020 à 10h du matin, en tant que responsable de la Cump (cellule d'urgence médico-psychologique), il se rend compte des dégâts. Plus tôt, au moment où il reçoit l'appel du samu qui déclenche le dispositif, il n'y a que trois morts.

Sur place, des gens qui ont tout perdu

Quand le psychiatre pénètre à l'intérieur de l'école de L'Aiguillon-sur-Mer aménagée en hôpital éphémère, il croise des centaines de sinistrés, affolés ou amorphes. Il analyse la situation et commence à trier les habitants choqués par ordre de priorité.

Le professionnel finit par dépister quatre sinistrés en grande détresse qui déclencheront, une fois hospitalisés, à cause du stress, une crise cardiaque. Pendant deux semaines, Yves Bescond se rend tous les jours dans le sud-Vendée pour épauler les habitants. Il finit par continuer les aller-retour pendant trois mois à l'hôpital de Luçon où un cabinet est aménagé pour les personnes touchées par Xynthia.