Xynthia : la vie, dix ans après la tempête (4/10) - Claude et Laurent, les valeureux

SERIE - Dix ans après la tempête, France Bleu prend des nouvelles des Vendéens touchés par Xynthia. Claude et Laurent rentraient de la pêche cette nuit-là et ont aidé des voisins à quitter leur quartier inondé.

Quand Claude Rossignol et Laurent Roblet rentrent de la pêche, dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 février 2010, ils ne s'attendent pas à retrouver la mer dans leur lotissement de La Faute-sur-Mer (Vendée). Ils ne le savent pas, mais 28 de leurs voisins sont morts noyés dans leur maison, après le passage de la tempête Xynthia. Situé en contrebas du fleuve du Lay, le quartier s'est transformé en cuvette. L'eau qui est passée au dessus de la digue a rapidement pénétré et stagné dans les maisons, montant parfois à plus de deux mètres, ne laissant aucune chance aux habitants qui n'avaient pas d'étage.

"Des gens étaient en slip réfugiés sur leur toit"

Chaque nuit, depuis Xynthia, les deux marins-pêcheurs se réveillent à la même heure. L'heure à laquelle ils ont découvert l'ampleur des dégâts, en voyant notamment des cadavres en arrivant près de la digue.

Ces vieux amis continuent d'aller en mer, mais beaucoup d'autres ont quitté les lieux. Est-ce l'effet Xynthia ? "On sait juste qu'il n'y a presque plus personne sur le port... Il y a moitié moins de professionnels de la mer, les jeunes sont partis", déplore Claude, le marin-pêcheur. Après la catastrophe, en 2010, le GIE (Groupement d’intérêt économique) des pêcheurs de l’Aiguillon et le Corepem (Comité régional des pêches et des élevages marins des Pays de Loire) avaient estimé que chacun des quarante bateaux de L'Aiguillon-sur-Mer allait perdre 100.000 euros sur la fin de la saison de la civelle. Ce qui a peut-être poussé certains à quitter le navire.