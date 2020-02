Xynthia : la vie, dix ans après la tempête (5/10) - Annette et François, les piliers

Autour d'un café, Annette et François Anil ont reçu chez eux, pendant dix ans, boulevard du Lay, à La Faute-sur-Mer, des dizaines de proches de victimes, de sinistrés, pour les écouter et les épauler dans leurs démarches administratives et juridiques. Le couple aussi a eu de l'eau dans le salon, dans la nuit du 27 au 28 février 2010, après le passage de la tempête Xynthia, mais a eu la vie sauve, et la force nécessaire pour soutenir les plus touchés.

Un lieu de mémoire à La Faute pour les familles

Pendant des années, l'Avif, l'Association des victimes des inondations de La Faute-sur-Mer et de ses environs, a œuvré pour la construction d'un lieu de mémoire à La Faute-sur-Mer, dans le quartier où 28 des 29 victimes sont mortes dans leur maison inondée. En face du golf à neuf trous, construit à l'endroit où des centaines d'habitations ont été rasées, il y a la stèle où sont gravées les noms des habitants décédés.

Il y a un peu d'eux, dedans

Après le drame, François Anil s'est battu pour avoir un lieu de mémoire à La Faute.

J'ai hâte de passer ce cap des dix ans

Pour Annette, trésorière à l'Avif, le cap des dix ans est l'aboutissement d'un long investissement humain auprès des sinistrés et des proches de victimes.

Annette Anil est toujours trésorière de l'Avif, l'association pour l'avenir ensemble, mais envisage de se retirer après les commémorations.

Le manque d'anticipation des autorités reste cependant au travers de la gorge de ces deux habitants. Qualifiés de "lanceurs d'alertes", Annette et François avaient, dès 2005, deux ans après leur installation dans une maison qui se trouve juste derrière le fleuve du Lay, remarqué la vétusté et le mauvais état des digues censées les protéger.

D'après François Anil, l'eau est passée facilement par l'entrée du port qui n'était pas surélevée à l'époque.

Après avoir lu un diagnostic réalisé sur l'état de la digue Est en 2006, Annette avait écrit plusieurs articles dans l'Écho fautais, un journal local, et distribué des plaquettes sur les dangers de la digue à ses voisins, bien avant le drame.