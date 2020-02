Xynthia : la vie, dix ans après la tempête (6/10) - Line, la bienveillante

Il y a dix ans, dans la nuit du 27 au 28 février 2010, Line Héraud passe le week-end avec des amis. Le lendemain matin, l'esthéticienne revient en catastrophe chez elle à L'Aiguillon-sur-Mer après avoir vu à la télévision les dégâts de la tempête Xynthia. Sa maison et son salon d'esthétique mitoyen, sur la route de la pointe de L'Aiguillon, sont dévastés. Dans la commune d'à côté, à La Faute-sur-Mer, 29 habitants sont morts dans leur maison inondée où l'eau est parfois montée à plus de deux mètres. Ce havre de paix dont elle est tombée amoureuse il y a 28 ans est bouleversé, le ciel lui tombe sur la tête, mais la Vendéenne veut rester, coûte que coûte, et repart à zéro, en s'installant un peu plus loin de la côte, dans le centre-ville.

Parmi les victimes, des clientes de Line

Les semaines défilent, Line avance, finit par rouvrir un salon d'esthétique dans le centre de L'Aiguillon, reçoit de l'aide de salons d'esthétique de toute la France, et ne craque presque pas. Sur son agenda où des dizaines de rendez-vous sont griffonnés au crayon à papier, les noms de certaines clientes n'apparaissent plus.

"Nous ne sommes pas infaillibles". C'est la leçon que retient Line de ces dix années d'épreuve et de persévérance qui semblent si lointaines quand on la voit accueillir avec convivialité ses clientes, mais si proches quand il s'agit de celles qui ont tout perdu pendant Xynthia.