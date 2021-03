Y 'a t'il un gang de voleurs de supermarchés entre Drôme et Ardèche ?

Entre 3 et 5 heures du matin la nuit dernière, l'Intermarché de Lalevade et le Lidl de Rosiéres ont été victime respectivement d'un cambriolage et d'une tentative. A Lalevade où les malfaiteurs ont attaqué en premier, ils ont fracturé la porte et tenté d'arracher le coffre fort en vain. Ils sont repartis en emportant des objets pris dans les rayons. Ils ont ensuite tenté de pénétré dans le magasin Lidl de Rosiéres sans succès.

Une seule et même équipe ?

La nuit d'avant c'est l'Intermarché de Génissieux près de Romans-sur-Isère qui avait été la cible d'un gang très rapide et organisé. Des hommes qui fracturent une porte et arrachent le coffre fort. Une attaque qui suivait celle d'un supermarché distant d'une quarantaine de kilomètres en Isère. Un véhicule ayant servit à l'attaque de Génissieux, ainsi que le coffre-fort ont été découverts incendiés à Arras quelques heures après le cambriolage. Est-ce la même équipe qui a agit deux nuits de suite ? Impossible à dire pour l'instant, même si les nombreuses similitudes dans les méthodes de vols et les magasins visés peuvent le laisser penser.

Maigre butin

Pour l'instant ces voleurs de supermarchés ont peu de réussite dans leurs méfaits. A Génissieux le coffre-fort était vide et en Ardèche ils n'ont pu emporter que quelques marchandises emportés dans les rayons.