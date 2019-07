Y a-t-il un incendiaire dans le Sud Drôme ?

Drôme, France

Après plusieurs départs de feu à Montségur-sur-Lauzon en début de semaine, deux nouveaux incendies suspects ont nécessité l'intervention des pompiers dans le Sud Drôme. Le premier à Suze-la-Rousse vers 19h30 a mobilisé une vingtaine de pompiers. Un hectare de broussailles a brûlé. Un peu plus tard, vers minuit, dans la commune toute proche de Saint-Maurice-Sur-Eygues, un feu a pris dans une parcelle de vignes non entretenues et il a parcouru 1.000 m2.

Les gendarmes privilégient l'hypothèse de gestes volontaires. Ils ont effectué des prélèvements sur place pour déterminer les causes de ces feux.