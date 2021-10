Y aura-t-il un procès de l'attentat de la Basilique de Nice ?

Il y a un an jour pour jour, le jeudi 29 octobre 2020 peu après 8h45 un homme tuait au couteau trois personnes dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice : Nadine Devillers, une Niçoise de 60 ans venue prier de bon matin, le sacristain Vincent Loquès, qui allait fêter ses 55 ans, et une autre fidèle Simone Barreto, 44 ans, une Brésilienne mère de trois enfants qui décèdera quelques minutes plus tard dans un café tout proche où elle s'était abritée. Le terroriste blessé grièvement est aujourd'hui emprisonné dans l'attente d'un procès.

La défense plaide l'amnésie

Brahim A., un Tunisien, a été mis en examen, notamment pour "assassinats" terroristes, et écroué à Fresnes au terme de plusieurs semaines d'hospitalisation. Mais, entendu par la justice au printemps, il déclare ne se souvenir de rien.

Mais quel est son profil ?

Connu en Tunisie pour des faits de violence et de drogue, le jeune homme de 22 ans, arrivé clandestinement en Europe par l'île italienne de Lampedusa, s'était tourné vers la religion puis isolé. Interrogé début avril 2021, l'homme, qui assurait alors ne pas se souvenir des événements survenus en France, a, selon une source proche du dossier, de nouveau été entendu "début juin et reste sur la même ligne de défense".

Vraie amnésie ou tentative d'échapper à la justice ?

"Le vrai point intéressant sera l'expertise psychologique et mentale" encore attendue, selon la même source proche du dossier. Les proches des victimes souhaitent en tout cas ce procès qui ne se tiendra pas avant plusieurs longs mois, voire plusieurs années.