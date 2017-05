Y a t-il un pyromane dans les hauts cantons de l'Hérault ?

Les gendarmes enquêtent après plusieurs départs de feu qui semblent volontaires du côté de Saint-Pons de Thomières dans l'Hérault.

Un pyromane sévit-il dans les hauts cantons de l'Hérault ? Cela parait probable. Plusieurs départs de feux ont été recensés en deux jours dans le même secteur au nord de Saint-Pons de Thomières. Une enquête de la gendarmerie est en cours.

Ce départs de feu ont eu lieu dans un endroit magnifiquement boisé, très dense et presque désert, où il est facile d'être discret, le hameau de Brassac. C'est déjà le parc naturel du Haut Languedoc.

Le premier incendie remonte à dimanche dernier. 5 hectares ont été ravagés, des arbres et de la broussaille à l'écart des quelques habitations. Le deuxième le lendemain, lundi, un hectare de châtaigniers, pas très loin mais sur un terrain plus escarpé. A chaque fois, des traces évidentes pour les spécialistes de plusieurs départs de feu. Ni accident, ni négligence, mais plutôt un acte volontaire.

Les gendarmes restent muets sur l'enquête en cours, mais on sait par expérience qu'il est très difficile et surtout très long de démasquer les pyromanes. Il faut quasiment les prendre sur le fait, en flagrant délit, pour que l'accusation tienne devant un tribunal. D'où la mise en place d'un système de surveillance, coûteux en hommes et en temps.