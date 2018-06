Ychoux, France

"Saïd, nous ne t'oublierons jamais" ; "le racisme est un crime" pouvait-on lire sur les banderoles lors de la marche blanche ce dimanche après-midi à Ychoux, commune de 2200 habitants près de Biscarrosse. 400 personnes sont venues rendre un dernier hommage à Saïd El Barkaoui. Fleurs blanches en main, elles se sont rassemblées devant la mairie avant de traverser la commune et de se rendre jusqu'au domicile de la famille de Saïd.

Saïd, c'est ce père de famille décédé le 4 juin dernier, deux semaines après avoir été gravement blessé par des coups de feu tirés à plusieurs reprises par l'un de ses voisins. Une agression à caractère raciste, selon la justice.

Message de tolérance

Saïd El Barkaoui, 38 ans, avait six enfants. C'est sa soeur Jamila qui a pris la parole : "On n'a pas de colère, pas de haine. Je veux que cette marche serve à passer ce message : qu'on ne tue plus jamais tuer au nom d'une religion ou sous prétexte qu'on est de couleur ou de confession différente. On peut vivre ensemble, c'est possible."

Dans le cortège se trouvaient d'ailleurs des militants de SOS Racisme, de la Licra ou encore de la Ligue des droits de l'homme, qui avaient fait le déplacement pour dénoncer cet "acte odieux" et "soutenir la famille".

Des habitants d'Ychoux et des communes alentours comme Biscarrosse ou Sanguinet se sont retrouvés devant la mairie d'Ychoux, point de départ de la marche. © Radio France - Maëlle Robert

Les enquêteurs cherchent encore à déterminer si la mort de ce père de famille est directement liée aux cinq balles de pistolet qu'il a reçues deux semaines plus tôt, mais pour eux, les motivations racistes de cette attaque ne fait pas de doute. Ce voisin a d'ailleurs été mis en examen pour tentative d'assassinat aggravée par une motivation à caractère raciste.