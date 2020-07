Yoann Gillet réclame des états généraux de la sécurité à Nîmes

Yoann Gillet demande au Maire de Nîmes et Préfet du Gard d'organiser des états généraux de la sécurité. "À l'heure où le gouvernement s'agite médiatiquement contre l'insécurité et où les français attendent des actes fermes, et alors que l'insécurité à Nîmes est grandissante et que les fusillades et règlements de comptes se multiplient, je demande solennellement au Maire de Nîmes et à M. le Préfet du Gard l'organisation d'une table ronde réunissant tous les acteurs concernés et notamment les habitants".

Sa liste est exhaustive : Représentants de l'Etat - Représentants de la municipalité - Présidents des groupes de l'opposition municipale - Parlementaires des 2 circonscriptions Nîmoises - Président de Nîmes Métropole - Conseillers départementaux Nîmois - Représentants des policiers (municipaux et nationaux) - Chef de la Police Municipale - Commandant de la Police Nationale - Présidents des comités de quartier - Représentants des habitants, des commerçants, des associations,…

"es états généraux doivent permettre à chacun de s'exprimer, sans langue de bois, de prendre conscience des réalités du terrain et d'évoquer les solutions à mettre en place, . En ma qualité de président du groupe des élus du Rassemblement National, de conseiller régional d’Occitanie et de conseiller national de mon Mouvement, je souhaite évidemment participer activement à ces états généraux afin de faire un constat honnête et lucide sur la situation et exposer mes solutions concrètes."