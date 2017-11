Yonne : 2 chauffeurs-routiers tués sur la route dans le jovinien

Les deux conducteurs ont trouvé la mort dans une collision frontale d'une extrême violence vers six heures ce mercredi à Villecien sur la D 606.

Un camion de déménagement a percuté un camion frigorifique . Les deux conducteurs ont été tués sur le coup. La circulation toujours coupée dans le secteur mercredi midi ne devrait pas être rétablie avant 14h. Des déviations sont en place à Cézy et Saint-Julien du Sault.

Une trentaine de pompiers et gendarmes étaient sur l'intervention. Une enquête est ouverte pour connaitre les causes de l'accident. On déplore trente-deux tués sur les routes du département depuis le début de l'année.