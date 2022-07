Yonne : 24 mois de prison, dont six ferme, pour avoir foncé sur l'installation d'un spectacle de Dieudonné

L'homme, âgé de 67 ans à l'époque des faits, n'ira pas en prison puisque sa peine est inférieure ou égale à six mois ferme.

Il connait sa peine. L'homme soupçonné d'avoir percuté une scène où devait jouer Dieudonné à Neuvy-Sautour (Yonne) en 2019, a été condamné à 24 mois de prison, dont six mois ferme, par le tribunal d'Auxerre, ce mardi 12 juillet 2021.

Pas de prison mais un aménagement de peine

Cette condamnation veut dire que l'homme âgé de 70 ans n'ira pas en prison puisque sa peine est inférieure ou égale à six mois de prison ferme. A la place, sa peine sera aménagée. A cette condamnation, le tribunal d'Auxerre y ajoute une amende de 500 euros, une interdiction de port d'armes pendant cinq ans, une inéligibilité de trois ans et une confiscation de son véhicule.

Egalement, près de 7.000 euros sont placés en provision pour payer les frais de procédure et médicaux de plusieurs des victimes. Une audience est fixée au 13 novembre prochain pour fixer le montant définitif des dommages.

Une scène détruite et 4 personnes blessées

Les faits remontent au 30 juin 2019, à Neuvy-Sautour. Le polémiste Dieudonné, plusieurs fois condamné pour "provocation à la haine", doit y jouer un spectacle quand un icaunais de 67 ans détruit la scène avec sa voiture. Bilan : quatre personnes sont blessées. Le chauffard a plaidé lors de son audience, le 14 juin dernier, un coup de sang à cause du bruit, et non du spectacle qu'allait jouer Dieudonné.