Yonne : 17 hectares de chaume partent en fumée à Rogny-les-Sept-Écluses

Une parcelle de chaume et d'andains de paille de 17 hectares a pris feu lundi 17 juillet, au hameau les Nevers, sur la commune de Rogny-les-Sept-Écluses, à la frontière avec le Loiret. Le feu a pris à 15h30, 40 hectares étaient au départ menacés par les flammes. Les pompiers ne peuvent déterminer la cause du départ de feu. A 19h30, le feu est maitrisé et circonscrit par les sapeurs-pompiers.

ⓘ Publicité

35 sapeurs-pompiers mobilisés

Le front de flammes avait atteint en début de soirée les 200 mètres de large, signe d'un feu conséquent, selon les pompiers. 6 camions, un drone et 35 sapeurs-pompiers ont été déployés pour contenir le feu. Toute l'eau nécessaire a dû être apportée directement sur place sur ces camions, car la zone est très sèche et ne peut pas fournir l'eau suffisante pour contenir le feu. Un agriculteur a aidé les pompiers à maitriser le feu en déchaumant autour de l'incendie, pour éviter la propagation des flammes.

Un second feu dans l'Yonne

Un second feu s'est déclaré ce 17 juillet en fin d'après-midi, à Beine. Une parcelle de chaume et de cultures sur pied a pris feu. Entre 2 et 3 hectares ont brulés, sur une étendue de 9 hectares. A 19h30, le feu est maitrisé, les sapeurs-pompiers ont là aussi été aidé par un agriculteur qui a déchaumé les alentours. Trois camions et 15 sapeurs-pompiers étaient sur place.