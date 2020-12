Le vent a soufflé très fort dans l'Yonne ce dimanche après-midi. La tempête Bella n'a pas épargné notre département. Au plus fort de l'épisode climatique des centaines de foyers icaunais ont été plongés dans le noir, les agents Enedis sont toujours sur le terrain ce dimanche soir.

Yonne : 500 foyers privés d'électricité au plus fort de la tempête Bella

Jusqu'à 500 foyers ont été privés d'électricité ce dimanche dans l'Yonne à cause du passage de la tempête Bella. (Photo d'illustration)

La tempête Bella traverse la France depuis ce dimanche matin avec des vents compris entre 90 et 140 km/h sur l'hexagone et de fortes chutes de neige ce dimanche soir. L'épisode climatique n'a pas épargné l'Yonne. Dans notre département jusqu'à 500 foyers ont été privés d'électricité au plus fort de l'épisode ce dimanche après midi selon Enedis.

Ce dimanche soir à 20h30, 200 foyers étaient encore plongés dans le noir. La majorité d'entre eux se situe dans le Tonnerrois (Tanlay, Saint-Martin-sur-Armançon, Rugny). Deux équipes d'Enedis sont sur place et le courant sera rétabli ce soir. Il en est de même pour une dizaine de foyers privés d'électricité en Puisaye cette fois. La panne vient d'être identifiée peu après 20h30, le courant sera rétabli, là aussi, dans la soirée. Enedis ne s'attend pas à de nouvelles pannes cette nuit mais le vent pourrait de nouveau souffler en rafales demain à partir du milieu de matinée.