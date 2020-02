Yonne : 70ème Saint-Valentin pour Roger et Ginette !

Chassignelles, France

C'est en 1945 que Roger, entraîné par ses amis, invite Ginette à danser pour la première fois. Le couple, loin d'imaginer l'histoire qui les attend part alors pour plus de 75 ans de vie commune et deux enfants. "A ce moment là je suis parti soldat et puis plus de nouvelle, plus rien, je suis parti douze mois sans aucune nouvelle et puis au bout de douze mois on s'est retrouvés et on ne s'est plus quittés : c'est ce qui a fait les soixante-dix ans de mariage"

De l'amour et c'est tout

Lorsque l'on demande au couple un secret, un conseil pour espérer cette longévité peu commune les deux amoureux répondent "l'amour". "Il suffit de s'aimer" d'après Roger qui assure que rien n'a changé pendant soixante-dix ans, "la déficience que l'âge apporte n'empêche pas d'aimer et regardez, elle est toujours aussi belle, moi je trouve"

Ca me rappelle quelque chose de magnifique

En feuilletant les photos du mariage Roger, devant sa fille, la voix tremblotante se rappelle de ces décennies qu'il n'a pas vu passer. Claudine l'aînée de leurs deux enfants est fière de ce que ses parents lui ont transmis. "Je veux faire perdurer ses souvenirs" dit-elle.