Yonne : appel à témoins après l'agression d'un automobiliste par des auto-stoppeurs

Mardi matin vers 10 heures 30, un automobiliste qui circulait sur la D606 a été agressé par un couple d'auto-stoppeurs qu'il avait fait monter à bord. Les auteurs, accompagnés d'un enfant en bas âge, ont pris la fuite. La gendarmerie les recherche.

Pas de mal, mais une grosse frayeur pour cet automobiliste Icaunais. Mardi matin, le conducteur, âgé d'une cinquantaine d'années, circule seul à bord de sa voiture sur la D606, entre Migennes et Auxerre. Il aperçoit des auto-stoppeurs au bord de la départementale et s'arrête pour les faire monter : trois personnes, un couple et un enfant en bas âge. Une fois à bord, la situation dégénère : l'homme, passager, sort un couteau et menace le conducteur.

Les agresseurs sont partis à pied

Il tente vraisemblablement de lui voler son véhicule, de l'argent et ses papiers d'identité. L'agresseur force ensuite le quinquagénaire à prendre la D14, direction Villemé. Là, il l'oblige à sortir du véhicule, lui donne des coups. Puis, les trois auto-stoppeurs prennent la fuite, à pied, vers Villemé.

Le conducteur, s'il n'est pas blessé gravement, demeure toutefois très choqué. L'homme, la femme et l'enfant sont, eux, toujours introuvables.

Si vous disposez de renseignements, vous pouvez contacter la gendarmerie de Migennes, qui s'est saisie de l'enquête, au 03 86 80 11 17. Vous pouvez aussi composer le 17.

L'avis de recherche de la gendarmerie

Voici les descriptions des trois passagers tels que communiquées par la gendarmerie de l'Yonne sur sa page Facebook.

Description de l'homme :

Âgé d’une quarantaine d’années, environ 1 m 80, corpulence mince, cheveux longs et bruns, porteur d'une barbe, fin de visage et bronzé type méditerranéen. Porteur au moment des faits d'une veste de survêtement bleue avec des rayures blanches et d'un pantalon de survêtement blanc. Présenterait sur la joue droite une cicatrice oblique marquée d'environ 4 cm de longueur et un bandage à la main droite remontant jusqu'au poignet. Parle le français et l'espagnol.

Description de la femme :

Âgée d’une trentaine d’années, environ 1 m 65, corpulence fine, cheveux longs, noirs et coiffés en queue de cheval, bien lissés. Visage fin et bien maquillé, bronzée. Porteur au moment des faits d’une veste en simili cuir noire et une jupe en simili cuir noire, ainsi que des chaussures à talon mi-haut noirs.Parle l'espagnol et le français avec un accent espagnol.

Description de l'enfant :

Un petit garçon âgé d’environ 03 ans, cheveux brun, coiffés en brosse. Porteur au moment des faits d’un survêtement ADIDAS noir uni, avec trois bandes blanches sur le pantalon. Parle le français et l'espagnol.