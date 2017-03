Yonne : comment mieux se protéger contre les cambriolages ?

Comment réagir face à des individus qui tentent de rentrer chez vous ? A -t-on le droit de riposter face à un cambrioleur ? Voilà quelques questions posées aux gendarmes lors d'une réunion de prévention à Cerisiers ce mercredi.

Une soixantaine de personnes, principalement des seniors, étaient présentes. Et il a notamment été question des vols par fausse qualité, par de faux agents EDF ou de faux policiers. Le public a pu visionner un film qui détaille les techniques utilisées par les "voleurs à la fausse qualité" c'est ainsi qu'on appelle les faux-plombiers ou faux-policiers. Car les séniors sont leurs principales victimes rappelle le capitaine Jean-Luc Tassa, de la compagnie de gendarmerie de Sens: " il y a des gens plus naïfs que d'autres et surtout des voleurs plus malins que les autres. les voleurs par ruse sont des spécialistes"

"il y a des gens plus naïfs que d'autres"

Deux tiers des victimes sont des séniors.

Ne faites jamais entrer des démarcheurs s'ils sont plusieurs.

Les voleurs par ruse renoncent le plus souvent quand leur victime commence à avoir des doutes.

Contre les cambriolages plusieurs conseils : vérifiez que le barillet de votre porte ne dépasse pas; une pince-étau suffit à le faire sauter. Ne laissez pas d'échelle accessible près de la maison.Pour faire croire que la maison est occupée alors que vous êtes absent, installez un programmateur de lumière. Par avance, prenez des photos de vos objets de valeur avec les numéros de série pour l'électronique. Car beaucoup d'objets volés sont retrouvés par les gendarmes qui ont souvent du mal à retrouver les propriétaires.

Pour éviter les vols par ruse au détriment des personnes isolées, il faut indiquer sur la boite aux lettres uniquement le nom de famille et pas "madame" et encore moins "veuve"ce qui donne des indices aux voleurs qui font souvent du repérage.Et rappelez-vous que les vrais policiers n'interviennent pratiquement jamais à la campagne. Ce sont les gendarmes toujours en uniforme et à bord d'une voiture siglée.Ils ne s'offusqueront pas si vous demandez à vérifier leur identité.

1000 cambriolages environ en un an dans l'Yonne

En 2016, le nombre de cambriolages est resté stable avec environ 1.000 cambriolages dans le département. En revanche les vols sans violence et surtout les vols dans les véhicules ont augmenté de 15%.