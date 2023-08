Yonne : deux hommes condamnés pour avoir tabassé un livreur de journaux de l'Yonne Républicaine

Deux habitants de Villeneuve-l'Archevêque et de Courgenay dans le nord de l'Yonne ont été condamnés ce mardi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Sens pour l'agression d'un livreur de journaux de 67 ans. Le 12 août dernier, vers 4 heures du matin, au cœur du village des Clérimois le livreur serait passé à vive allure à proximité d'un groupe de jeune adultes qui sortaient d'une soirée avec des amis.

Laissé pour mort

Face au comportement du conducteur, plusieurs d'entre eux décident de le poursuivre, "pour lui dire qu'il roulait trop vite", assure le prévenu dans le box. Ils le bloquent d'abord dans une impasse, l'un d'eux frappe à plusieurs reprise du poing contre la vitre du véhicule qui finit par céder. Le conducteur est extrait de force, puis frappé de nombreuses fois à coups de poings et de pieds. Ses agresseurs le quittent quand il ne bouge plus.

La voiture incendiée pour effacer l'ADN

Quelques minutes, la victime se réfugie chez une voisine. C'est dans la cour de cette dame qu'il est de nouveau poussé à terre puis frappé violemment. Deux expertises médicale constatent un total de huit plaies et ecchymoses. Les agresseurs lui volent alors ses clés de voitures, ainsi que les papiers et son téléphone portable. Ils décident ensuite d'incendier la voiture, pour effacer les traces ADN, car l'un d'eux a saigné en brisant la vitre. Ils mettent le feu au paquet d'une centaine de journaux à l'intérieur. La voisine déclarent ensuite aux enquêteurs que les deux agresseurs l'ont laissé pour mort.

Des faits à peine reconnus par les deux prévenus

Le principal mis en cause âgé de 33 ans ne reconnaît que deux coups de poing, mais ni les menaces de mort, ni les coups de pied, ni l'incendie de la voiture, ni le vol du téléphone, ni la consommation d'alcool. Il se borne à dire qu'il a "vu rouge" à cause de la vitesse et a eu peur pour sa fille de 10 ans qui venait de traverser et dont il essaie depuis un an d'obtenir la garde. "Tout le monde dit que c'est vous", explique la procureure, "pourquoi vous continuez à nier ? Vous avez conscience que vous aggravez votre cas ?" L'autre mis en cause, 21 ans, devant les enquêteurs accusait le deuxième prévenu d'avoir commis plusieurs des faits. Mais à l'audience il revient sur ses déclarations.

Une victime en situation de handicap

"Je crois qu'il n'y a pas une partie de mon corps qui n'a pas pris de coup", raconte la victime à la barre qui accuse les deux prévenus de l'avoir frappé. L'homme reconnu en situation de handicap pour une lourde déficience cardiaque avait un macaron visible sur le tableau de bord de la voiture.

"Et vous donnez des leçons sur le code de la route ?"

Le principal prévenu est bien connu de la justice, neuf condamnations à son actif, des violences, des vols et des défauts de permis. Il doit d'ailleurs bientôt comparaître pour des faits de rodéo motorisé. "Et vous vous sentez qualifié pour donner des leçons sur le code de la route ?" ironise le président du tribunal. Et s'adressant au prévenu le plus jeune, "vous avez une mère handicapée ? Donc vous savez ce qu'est le handicap."

Des peines de un et trois ans de prison ferme

La procureure de la République dénonce des actes odieux et un déchaînement de violence gratuite. Et les deux prévenus ont été essayé de dissimuler en incendiant le véhicule et en volant le téléphone. Elle requiert trois ans de prison ferme pour le prévenu de 33 ans, et 14 mois ferme pour celui âgé de 21 ans. Le tribunal suit presque les réquisitions et ramène la peine à 12 mois pour le second et propose un régime de semi-liberté. Des peines assorties d'interdiction de paraître aux Clérimois et près du domicile de la victime. Les deux condamnés ont aussi une obligation de soins psychologiques, une obligation de travail et d'indemniser la victime et son gendre, propriétaire de la voiture, à hauteur de plusieurs milliers d'euros.