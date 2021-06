Yonne : deux hommes suspectés de 53 cambriolages en détention provisoire

Deux Icaunais de 39 et 40 ans ont été placés en détention provisoire vendredi. Ils sont suspectés d'avoir commis, dans l'Yonne en 2021, 53 cambriolages chez des particuliers ou au sein d'exploitations agricoles.

C'est un joli coup de filet des gendarmes de l'Yonne ! Le Psig (Peloton de surveillance et d'intervention) a interpellé deux hommes suspectés de multiples vols par effraction dans le département. Ces deux Icaunais âgés de 39 et 40 ans, respectivement habitant de Champlost et Appoigny, ont été déferrés devant le juge d'instruction, mis en examen puis placés en détention provisoire vendredi, annonce ce lundi le parquet d'Auxerre. Avant de se faire arrêter par les militaires, ils n'avaient pas chômé...

53 cambriolages répertoriés

En effet, les deux individus comptabilisent au total pas moins de 53 cambriolages en 2021 à leur palmarès, dévoile le procureur de la République, Hugues de Phily. Et ces cambrioleurs présumés auraient roulé leur bosse un peu partout dans l'Yonne cette année : Tonnerre, Cruzy-le-Châtel, Toucy, Perrigny, Ancy-le-Franc, Seignelay, Venoy, Brienon-sur-Armançon, Étais-la-Sauvin, Champlost, Ancy-le-Franc, Courson-les-Carrières... D'autres communes de départements limitrophes, comme l'Aube, ont également été "visitées" par les mis en cause. Ce sont leurs empreintes ADN qui ont aidé les enquêteurs à retrouver leur trace.

Du matériel agricole volé principalement

Des vols avec effraction commis chez des particuliers, mais pas que : des mairies, de petites exploitations agricoles ou encore des foyers. Dans le butin amassé, très peu de meubles, d'électroménager ou de bijoux. "Plutôt de l'outillage agricole, une débroussailleuse, du fuel, des bouteilles de gaz, différents métaux" détaille le procureur auxerrois. Impossible, pour l'heure, d'estimer le montant du préjudice.