Yonne : deuxième nuit de violences urbaines dans le quartier des Champs Plaisants à Sens

Ça a commencé par des provocations face aux passages répétés de la police en début de soirée : débuts de rodéo urbain et insultes aux policiers qui résonnent entre les tours. Puis des containers à poubelles incendiés au milieu de plusieurs avenues.

De multiples tirs de mortiers de feu d'artifice

Les jeunes sont au moins une cinquantaine, peut-être plus, la plupart à visage découvert. Ils laissent les policiers avancer à pied, en ligne avec casques et boucliers avant de multiplier les tirs de mortier à l'horizontale dans leur direction.

Des leaders qui donnent des consignes

"Restez groupés", "renvoyez la lacrimo", "allumez-les", on entend clairement certains à la voix grave donner des directives aux casseurs.

Les groupes s'éparpillent et se reforment, les jeunes sont manifestement plus nombreux que les policiers.

Le centre social en construction incendié

Vers 4 heures du matin, ils se dirigent vers le commissariat avant de repartir en direction du quartier. C'est alors à un bâtiment 'on ne peut plus symbolique" qu'ils incendies : le futur centre social en construction, qui devait aussi accueillir la crèche et la mairie annexe.