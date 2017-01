Yonne : disparition inquiétante d'une sénonaise de 81 ans

APPEL A TEMOIN. Monique Camus, 81 ans, domiciliée à Sens (Yonne) a disparu depuis le 19 décembre 2016. Sa famille juge sa disparition particulièrement inquiétante.

Cela fait plus de trois semaines que l'on est sans nouvelle de cette femme de 81 ans, domiciliée à Sens (Yonne). Elle n'a plus donné signe de vie depuis le 19 décembre. Cette femme a quitté son domicile sans son téléphone et aucun mouvement sur son compte bancaire n'a été observé depuis plus de trois semaines. L'octogénaire était dans un état de fatigue morale et physique important.

"Elle ne supportait plus son appartement à Sens. Elle m'avait dit qu'elle allait passer quelques jours à l'hôtel pour se reposer"

"Elle ne supportait plus son appartement à Sens. Elle m'avait dit qu'elle allait passer quelques jours à l'hôtel pour se reposer" indique son fils, Laurent Camus. Elle aurait en effet passé deux jours dans un hôtel de Saint-Clément (Yonne) et n'a plus été vue depuis. "Nous devions passer quelques jours ensemble après Noël, mais je n'ai pas eu de nouvelles de sa part" ajoute Laurent Camus. L'octogénaire a pu partir en voiture, puisqu'elle conduisait encore, "mais ça m'étonnerait qu'elle ait fait plus d'une heure de route" précise son fils.

Une enquête a été ouverte au commissariat de Sens.