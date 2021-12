Yonne : incendie dans un immeuble à Saint-Florentin

Selon les premières informations de France Bleu Auxerre, le feu a pris, vers 7h30, au dernier étage d'un immeuble situé rue de l'Argonne à Saint-Florentin (Yonne). Son occupant a été évacué par les pompiers qui sont sur place. Une trentaine de soldats du feu sont mobilisés. Les riverains ont pu constater que le feu sortait d'une fenêtre du quatrième étage. On ne connait pas l'origine du feu, on ne sait pas non plus si d'autres personnes ont du être évacuées.

Plus d'informations à venir