Yonne : ivre et armé un forcené interpellé par les gendarmes à Andryes

Il était ivre et armé. Deux fusils ont été retrouvés à son domicile après plusieurs heures de négociations sans doutes tendues avec le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie d'Auxerre (PSIG).

Une bouteille de whisky engloutie

Il faut dire que l'homme était alcoolisé mardi soir lorsqu'une dispute a éclaté avec sa compagne; les analyses ont d'ailleurs montrées qu'il avait fortement bu du whisky, le résultat 0,80 gramme d'alcool par litre de sang. Une dispute donc qui dégénère et l'homme menace son épouse et ses trois enfants âgés de 11, 14 et 17 ans, il est alors aux alentours de 22 heures.

Les négociations durent plus de trois heures

La femme accompagnée de ses enfants réussit à prendre la fuite et alerte les secours, les gendarmes interviennent, encerclent l'habitation et tentent de le faire revenir à la raison. Les discussions vont durer 3 heures avant que les gendarmes ne parviennent à l'interpeller. Ce père de famille de 48 ans a été placé en garde à vue, accusé de de violences sur mineur et sur conjoint.