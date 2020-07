Yonne : ivre, il se fait interpeller avec 2,26 g d'alcool dans le sang à Saint-Clément

Il n'avait surtout pas intérêt à souffler dans le ballon... Ce samedi 4 juillet, à 14h35, un automobiliste n'a pas voulu s'arrêter à un contrôle de police organisé à Saint-Clément (Yonne) près de Sens, et a pris la fuite.

Interpellé un peu plus loin, l'homme, originaire de l'Aube, a dans un premier temps subi un dépistage d'alcoolémie. Positif, le conducteur de 46 ans a été emmené au commissariat, pour une vérification à l'éthylomètre.

Quasiment dix verres de vin engloutis

Résultat : 1,13 mg d'alcool dans un litre d'air expiré, soit 2,26 g d'alcool dans le sang ! Quasiment dix verres de vin, de bière ou de whisky...

L'individu a été placé en garde à vue par un officier de police judiciaire, pour refus d'obtempérer et conduite en état d'alcoolémie. Il encourt jusqu'à deux ans de prison, 4 500 € d'amende, et une annulation du permis de conduire (avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus).