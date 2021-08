Un accident de la route impliquant deux voitures et cinq personnes s'est produit ce mardi matin vers 8h30. La circulation a été coupée et déviée dans les deux sens durant une partie de la matinée.

Yonne : la N 151 fermée à la circulation entre Auxerre et Vallan

la RN 151 a été coupée une partie de la matinée dans les deux sens de circulation à hauteur de Vallan en direction d'Auxerre.

Deux voitures sont entrées en collision vers 8h30 à l'entrée de Vallan : un couple d'une trentaine d'années avec à bord un nourrisson circulait dans un des véhicules , une mère de famille âgée de 50 ans et sa fille âgée de 35 ans dans la seconde. On ne connaît pas les circonstances de l'accident.

Le nourrisson hors de danger

Les quatre adultes ont été pris en charge et transportés à l'hôpital d'Auxerre en urgence relative. Le bébé est sain et sauf selon les secours qui étaient sur place.

Des déviations en place

Des déviations ont été en place via les RD 85, 606 et 239, jusqu'à 11h en passant notamment par la voie Romaine et Coulanges- la Vineuse.