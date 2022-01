Une collision entre un poids-lourd et deux voitures perturbe la circulation depuis sept heures et demie ce mercredi 12 janvier sur le CD943 entre Avrolles et Brienon-sur-Armançon. La route est coupée dans les deux sens.

Yonne : la route entre Avrolles et Brienon coupée à cause d'un accident de la circulation

Attention si vous emprunter le CD 943 entre Avrolles et Brienon-sur-Armançon dans le florentinois, la circulation est actuellement coupée dans les deux sens suite à un accident. Selon les premiers éléments, peu après sept heure et demie, un poids lourd a voulu éviter un scooter et a percuté deux voitures. Trois personnes sont légèrement blessées. Les pompiers et les gendarmes sont toujours sur place.