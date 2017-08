Yonne: Le corps d'un jeune d'une vingtaine d'années, découvert les mains liées, à Migennes dans le canal de Bourgogne

Le cadavre a été trouvé vers 10h30, jeudi, par une cycliste qui a aussitôt donné l'alerte.

La cycliste se promène sur le chemin de halage qui longe la voie SNCF en direction d'Esnon pour rejoindre Brienon. Un chemin éloigné des habitations mais très fréquenté par les joggeurs et les vététiste. Après avoir vu des traces de sang sur les berges,elle repère un corps flottant sur l'eau et prévient les secours. Les gendarmes bouclent alors le secteur et procèdent aux premières investigations en attendant l'arrivée des plongeurs, chargés de sortir le corps du canal. Des plongeurs de la police technique scientifique et subaquatique de Strasbourg venus par hélicoptère. La bridage fluviale de saint-Jean de Losne est aussi intervenue. Les enquêteurs découvrent alors selon nos sources que les mains de la victimes sont attachées dans le dos.

Le parquet de Sens s'est dessaisi au profit du parquet d'Auxerre, compétent pour suivre les procédures criminelles. Une enquête pour homicide volontaire a été confiée aux gendarmes de la Section de Recherches de Dijon et de la Brigade de Recherches de Sens

Une autopsie est prévue vendredi

L'enquête a pour objet d'établir les causes du décès de la victime dont l'identité n'a pas été établie. Une autopsie doit être pratiquée vendredi en fin de matinée.