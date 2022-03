Yonne : le maire de Senan accroché par un automobiliste devant la mairie

Le maire de Senan (Yonne), près de Joigny, a été renversé ce matin aux alentours de 9h00 devant la mairie. Alors qu'il se rendait en mairie, Gérard Chat a été bousculé par un véhicule à faible vitesse. L'accrochage s'est produit alors que l'élu était témoin d'un accident entre deux automobilistes, devant la mairie au croisement de la D89 et la D955. Le maire avait échangé avec les deux personnes impliquées et c'est au moment où l'un des deux véhicules repart que le maire a été légèrement bousculé. Il a été déséquilibré et est tombé à terre. Le contrôle d'alcoolémie du conducteur impliqué s'est avéré positif. Le maire de Senan s'en sort sans blessure et n'a pas porté plainte.