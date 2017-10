Yonne : le mari de Yamina Youssfi "abasourdi" par sa mise en examen

Le mari de Yamina Youssfi, disparue à Auxerre le 17 février 2017, a été mis en examen pour homicide volontaire après la découverte d'un corps dans la forêt de Branches le week-end dernier. Il affirme son innocence.

"Je crois que c'est un homme d'abord abasourdi par ce qui lui arrive", explique son avocat, maître Bernard Revest. Son client, le mari de Yamina Youssfi, a été mis en examen lundi pour homicide volontaire et placé sous mandat de dépôt à la prison d'Auxerre. "Il clame son innocence. Il considère bien sûr qu'il y a un ou plusieurs meurtriers, mais que la justice, en le cherchant lui, se trompe."

Le mari se retrouve souvent en première ligne dans ce genre de dossier - Maître Bernard Revest

Selon nos informations, les soupçons des enquêteurs seraient orientés par des incohérences dans les déclarations de l'époux de Yamina Youssfi, notamment au regard de son emploi du temps. En outre, l'endroit où a été retrouvé le corps, en forêt de Branches, serait un lieu bien connu du suspect.

Si Bernard Revest admet qu'"un certain nombre d'interrogations convergent vers lui", il rappelle que son client reste présumé innocent et que "la vérité mérite parfois d'être travaillée, par des investigations longues, par la police judiciaire." "Mon client nie toute implication, et pour moi, il n'y a pas de raison de ne pas le croire." Selon l'avocat, "Il est assez classique dans ce genre de dossier, que la personne en première ligne, la plus exposée par la poursuite, soit la personne la plus proche de la victime, et en l'occurrence, il s'agit du mari."

L'époux de Yamina Youssfi sera à nouveau interrogé dans les prochains jours, après les résultats du rapport d'autopsie qui devraient mettre en lumière les circonstances de la mort de la quadragénaire.

Disparue en février

Samedi, un corps en décomposition, caché sous des branchages, était découvert en forêt de Branches, à une dizaine de kilomètres au Nord d'Auxerre. Les papiers d'identité de Yamina Youssfi ont été retrouvés à proximité. Cette mère de 4 enfants âgée de 42 ans avait disparu le 17 février dernier. Son mari disait alors l'avoir déposée en voiture près d'un centre commercial avenue Haussmann. Il est le dernier à l'avoir vue en vie. Une battue en forêt de Branches avait déjà eu lieu, sans succès, le 12 septembre dernier.