Yonne : le petit Benjamin a toujours besoin de vous

Si vous souhaitez faire de l'exercice et une bonne action ce dimanche 17 octobre, une marche solidaire de 11 km est organisée à Ligny-Le-Châtel (Yonne) au bénéfice de l'association "Tous ensemble pour Benjamin". Ce petit garçon de 4 ans, atteint par la maladie de Little, ne peut ni marcher, ni bouger normalement, mais la générosité des icaunais lui a permis déjà de franchir une étape dans sa maladie.

Benjamin a été opéré en Allemagne l'année dernière. L'intervention a couté plus de 15 000 euros et lui a donné de la souplesse dans les jambes, mais ce n'est qu'une étape. "Benjamin va avoir besoin de kiné toute sa vie, donc là, on a besoin encore d'argent, car les stages de rééducation en Pologne coûtent quasiment 3 000 euros et un fauteuil roulant adapté pour Benjamin, maniable et léger, c'est 5 000 euros", explique Sarah, sa maman.

Un travail long et couteux

La rééducation est un travail au long cours pour le petit garçon : "maintenant, il faut muscler, muscler, muscler Benjamin pour qu'il apprenne à se sentir à l'aise dans son nouveau corps. Il fait deux séances de kiné par semaine à Venoy et là, on a introduit des séances de coaching sportif pour le faire bouger à quatre pattes. Donc, on est à quasiment 500 euros de dépenses par mois, juste pour le handicap de Benjamin", ajoute la maman.

Sarah ne travaille plus pour s'occuper de son fils et l'accompagner partout, ce qui complique forcément la vie de famille : "avec la maman de Benjamin, on passe plus de temps à se croiser qu'à se voir", explique Adrien, le papa du petit garçon. "Depuis l'opération, elle n'a pas fait un mois complet à la maison. Mais on a trouvé notre équilibre. Tout n'est pas parfait, mais on est heureux comme ça", poursuit l'agriculteur. Les prochains séjours de rééducation de Benjamin sont programmés au mois de février en Pologne et au mois d'avril en Espagne.

Une générosité touchante

Alors, même si le quotidien est une lutte, Adrien et Sarah sont touchés et émus par les nombreuses marques de solidarité à leur égard, depuis 3 ans : "Il y a un pompier du village qui a fait une course dans le Morvan pour Benjamin . Il y a eu de nombreuses cagnottes au moment de la collecte de l'an dernier... Il y a eu un relais local assez impressionnant", raconte le papa. "Moi, je suis né à Ligny, dans une famille d'agriculteurs, donc oui, forcément, on est connu, mais je ne pensais pas que ça irait aussi loin. On a des petites attentions régulières. Des fois, c'est simplement un message d'encouragement, qui fait plaisir et qui aide quand ça va un peu moins bien".

Dimanche, la marche Solidaire au profit de l'association "Tous ensemble pour Benjamin" partira entre 8h30 et 9h00 du Grand Lavoir de Ligny-Le-Châtel. La participation sera à l'appréciation des marcheurs (Pass sanitaire obligatoire). Une marche organisée avec le concours du comité des fêtes de Ligny-Le-Châtel.

Vous pouvez aussi faire un don sur le site helloasso.com.