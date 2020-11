Yonne : le texte en hommage à Baptiste Chevreau, assassiné il y a 5 ans au Bataclan

Les mesures liés au confinement comme l'interdiction de rassemblements publics compliquent la tenue des hommages pour les victimes d'attentats, et ceux du 13-Novembre, dont on commémore les 5 ans ce vendredi 13, ne font pas exception.

Se souvenir de l'effroi, de l'indicible

Malgré tout, les familles s'organisent pour, à leur façon, honorer la mémoire de ceux qui ont été frappés par la barbarie terroriste (131 morts et 350 blessés). Comme celle de Baptiste Chevreau, un Icaunais originaire de Tonnerre, qui a perdu la vie au Bataclan. Elle a choisi de publier, sur les réseaux sociaux et notamment la page Facebook de l'association Le Kiosque à Baptiste, un texte qui "permettra peut-être à chacun de se recueillir à sa façon". 40 lignes qui invitent à "se souvenir de l'effroi, de l'indicible" et "ne pas oublier que ces horreurs ont été commandées, organisée".

Voici le texte publiqué par l'association Le Kiosque à Baptiste pour rendre hommage à Baptiste Chevreau, assassiné il y a 5 ans, le 13-Novembre 2015, au Bataclan, par des terroristes djihadistes. - Crédit : Le Kiosque à Baptiste

Baptiste Chevreau était passionné de musique et épris de liberté. Et ce texte rappelle justement que le kiosque de la ville de Tonnerre où le jeune homme aimait jouer des instruments et passer du temps a été reconstruit par sa famille - il porte même son nom. Un ouvrage "de mémoire" pour l'Icaunais et "pour toutes les victimes d'attentats".

"Le 13-Novembre 2015, nous avons découvert que cela n’arrivait pas qu’aux autres", conclue le texte. "Aujourd’hui, nous souhaiterions que l’on se souvienne de Baptiste, et des 130 autres victimes décédées ce jour-là. Parce qu’on ne peut pas oublier. Parce qu’on ne doit pas oublier."