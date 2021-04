Yonne : les cambrioleurs profitent du weekend de Pâques pour s'attaquer à des locaux techniques

Les voleurs ont été visiblement très actifs pendant le weekend de Pâques. Plusieurs cambriolages ont été constatés entre vendredi soir et ce mardi matin, dans des locaux techniques privés ou communaux, un peu partout dans le département.

Les cambrioleurs savaient que les locaux seraient vides pendant le weekend prolongé de Pâques. Ils s'en sont donné à cœur-joie, ces derniers jours. Plusieurs locaux techniques ont été visités un peu partout dans le département entre vendredi soir et ce mardi matin.

Des vols de tondeuses, souffleuses, tronçonneuses

À Saint-Bris-le-Vineux, la porte de l'atelier municipal a été forcée et plusieurs appareils électriques ou électroniques dérobés : des tondeuses et des souffleuses, notamment. À Courson-les-Carrières également, c'est un atelier communal qui a été visité. La porte en bois a été forcée. Deux tronçonneuses, un bidon d'essence et un extincteur ont été volés.

60 000 euros de produits phytosanitaires volés dans un silo

À Etais-la-Sauvin, au lieu dit "Chevigny" c'est un silo agricole de la société Soufflet qui été cambriolé. Une fois le grillage de la clôture découpé et la porte métallique du local fracturée. Les voleurs ont dérobés des bidons de produits phytosanitaires, notamment des herbicides et des fongicides, pour un gros préjudice, estimé à 60 000 euros.