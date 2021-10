Yonne : les dentistes suspendus car non vaccinés ne peuvent pas se faire remplacer

Il y a de moins en moins de dentistes dans l'Yonne. Et alors que certains praticiens sont suspendus depuis septembre, car non vaccinés, la loi leur interdit désormais de faire appel à un remplaçant. Ainsi plus de 6 000 patients sont sur le carreau.

Les dentistes se font de plus en plus rares dans le département. Il y a en moyenne 32 dentistes pour 100 000 habitants. C'est deux fois moins que la moyenne nationale. Et depuis septembre, 4 chirurgiens-dentistes sont désormais suspendus, car ils refusent de se faire vacciner.

J'ai environ 1500 patients, je ne sais pas quoi faire

Pauline Chaniat, praticienne à Auxerre, ne travaille plus depuis la mi-septembre. Elle refuse de se faire vacciner et ne trouve pas de solutions pour ses patients.

"Je leur ai dit que je ne pourrai plus m'occuper d'eux pour le moment. Ils sont très étonnés, d'autant plus que les contrats de remplacements sont interdits" explique-t-elle.

Les autres praticiens du département ne prennent pas de nouveaux patients, ce qui laisse environ 6 000 patients en tout sur le carreau. "Je leur conseille d'aller à Dijon ou à Paris, mais ce n'est pas forcément évident" poursuit Pauline Chaniat.

Les contrats de remplacement interdits

"J'ai trouvé il y a quelques temps un jeune diplômé, et lui ai proposé un contrat de remplacement. Le souci, c'est qu'il vient de loin, du Portugal pour me remplacer. La seule solution c'est qu'il ouvre son propre cabinet, mais cela peut prendre plusieurs mois." confie-t-elle.

En effet, l'ouverture de son cabinet n'est pas prévu avant janvier. "En attendant, mes patients, et ceux des trois autres praticiens ne savent pas quoi faire, et moi non plus" conclut-elle.

Sollicitée par la rédaction de France Bleu Auxerre, l'Agence Régionale de Santé n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet.