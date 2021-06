Yonne : plusieurs centaines de foyers privés d'électricité suite aux orages

300 foyers sont privés d'électricité dans l'auxerrois depuis lundi soir à cause des orages.

Les 300 foyers concernés sont situés dans le secteur d' Escolive-Sainte-Camille et Saint-Bris-Le vineux.

Un arbre a chuté sur une ligne de 20 000 volts , tombée à terre , et très difficile d'accès explique t-on à Enédis.

La panne est identifiée depuis 4h ce mardi matin. Les agents d'Enédis sont sur place . Il faut patienter avant que tout soit rétabli.

Les orages concernaient hier soir aussi les secteurs d'Augy, Champs-sur-Yonne dans l'auxerrois et Chatel-Censoir au sud du département avec de nombreuses caves inondées.

Au total , on recense une vingtaine d'interventions sur six communes par 52 pompiers pour dégager également la voie publique sur l' auxerrois et l ouest avallonais