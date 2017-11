Yonne : Premières interpellations suite aux rixes entre jeunes à Joigny en septembre

4 individus ont été placés en garde à vue ce lundi.

Trois majeurs et un mineur ont été arrêtés à Saint Florentin. Ils auraient participé aux altercations entre jeunes dans le quartier de la Madeleine. Les violences avaient mobilisé des dizaines de gendarmes.

Le lundi 18 septembre, des bandes de jeunes de Joigny et de Saint-Florentin s’étaient provoquées et affrontées en ville. Dix-huit véhicules avaient été dégradés dans le quartier de la Madeleine.

le 14 novembre, une peine d'un an et demi de prison ferme avait été prononcé en comparution immédiate à Sens à l'encontre d'un jeune Roumain de dix-neuf ans qui s'en était pris aux pompiers et gendarmes. Il a écopé également d'une interdiction de paraître dans l'Yonne pendant cinq ans.