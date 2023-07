Yonne : près de 1200 foyers privés d'internet après des vols de câbles

Saint-Bris-Le-vineux, Escolives-Sainte-Camille, Mouffy, Migé, Charentenay, Saint-Martin-les-Champs, Chamvres, c'est donc la liste des communes icaunaises impactées par les vols de câbles ces derniers jours dans le département.

A Saint-Bris-Le-Vineux, ce sont quelques 52 clients d'Orange qui ne peuvent plus utiliser leur box, ils sont 167 dans cette même situation à Escolives-Sainte-Camille, Orange prévoit un rétablissement de la connexion cette semaine.

Rétablissement aussi annoncé cette semaine par l'opérateur à Migé, Mouffy et Charentenay ou 500 foyers sont privés d'internet.

En revanche, orange ne se prononce pas encore sur une date possible de retour à la normale à Chamvres ou 330 clients n'ont ni téléphone ni internet. Pas de délai non plus à Saint-Martin-des-Champs ou 122 foyers sont impactés.