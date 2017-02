Yonne : quatre ans de prison pour l'un des braqueurs du tabac de Champigny

Trois habitants de l'Yonne ont été condamnés ce mardi par le tribunal correctionnel de Sens. L'un d"eux a reconnu avoir braqué le gérant du tabac-presse de Champigny le 27 octobre dernier, les deux autres avoir recelé une partie du butin : 400 euros, trois cartouches et 3.000 euros de jeux à gratter

C'est un butin bien maigre obtenu par ces habitants du nord de l'Yonne, âgés de 24 à 28 ans. Des jeunes sans emplois, désargentés et désœuvrés. Désœuvrés, mais expérimentés en matière de vol. L'un d'eux a déjà cumulé trois années de prison à 26 ans. L'autre jeune homme un peu moins. Ce braquage, ils en parlaient depuis une dizaine de jours avant les faits mais ils ne savaient pas qu'ils étaient sur écoute dans le cadre d'une autre affaire pour trafic d'armes et de stupéfiants. C'est ce qui a permis de les identifier.

"Jusqu'ici on n'avait pas osé le faire, par peur"

Ce braquage, ils en parlaient mais ils n'avaient pas osé "par peur" reconnait l'un d'eux. Mais ce 27 octobre, à sept heure du matin après une nuit entre fête et errance, après avoir fumé des joints, deux d'entre eux enfilent des cagoules, fusil d'alerte à la main et entrent dans le tabac en gazant le gérant. Quelques heures plus tard, la compagne d'un des deux se vante au téléphone des exploits de son homme, "il l'a vraiment fait" dit elle dans un éclat de rire. Plus tard devant la police, elle déclare "il ne se passe pas grand-chose dans ma vie, à part que j'élève mes enfants".

"Je sais que j'ai brisé votre famille, ça a été un coup de folie"

Mais c'est le manque d'argent et la drogue qui nous a décidé explique son compagnon. Quelques jours avant il n'avait même pas de quoi acheter du lait à son bébé de sept mois. L'autre regarde la victime, "je sais que j'ai brisé votre famille. Ça a été un coup de folie. Je suis prêt à vous rembourser vos frais". Mais ces regrets arrivent trop tard selon la procureure. C'est "_un acte d'une lâcheté effroyable avec des conséquences gravissimes pour la victim_e".

Des peines de 3 mois à 4 ans de prison ferme

Le tribunal a condamné le porteur de l'arme à quatre ans de prison ferme avec mandat de dépôt. Celui qui avait accompagné les braqueurs, mais était resté dans la voiture écope de 2 ans ferme avec maintien en détention. La compagne de ce dernier est condamnée à 3 mois ferme. A l'issue de l'audience, le gérant du tabac dit avoir le sentiment que la justice est passée et ne s'attendait pas à des peines aussi lourdes. Un homme qui dit continuer son travail, malgré les traumatisme, car "il faut bien payer les charges".

Il manquait un des braqueurs à cette audience. C'est lui qui aurait gazé à plusieurs reprises le gérant du commerce. Un habitant de Joigny, actuellement recherché partout en France.