Yonne: " Que du sang, que du sang que du sang " après une attaque de troupeaux à Saint-André-en-Terre-Plaine

Des chiens errants s'en sont pris à des brebris à Saint-André-en-terre-plaine dans l'Avallonnais dans la nuit de vendredi à samedi. Dans cette commune du sud de l'Yonne une cinquantaine de brebis sont mortes. Les dégâts sont considérables et une enquête est ouverte.

Des brebis éventrées, dépecées, égorgées

L'attaque a probablement eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, car le vendredi Rodolphe Riotte était allé voir ses brebis et tout allait pour le mieux. Quand il revient dans la prairie le samedi au matin, il découvre " un carnage ". Les brebis sont éventrées, dépecées, égorgées . Pour lui comme pour les gendarmes se sont les traces de plusieurs chiens errants. " Je suis arrivé dans la prairie, j'ai vu deux moutons morts pas loin de la porte et le reste du troupeau en tas, tout rouge, que du sang, que du sang, que du sang" répète l'éleveur qui n'en croit toujours pas ses yeux. Il n'avait jamais connu d'attaque de chiens errants depuis son installation dans le métier il y a presque 25 ans. Il n'a pas encore chiffré les dégâts mais il y en a au bas mot pour 50 000 euros selon Rodolphe Riotte.

Le troupeau de Rodolphe Riotte et celui de son voisin ont été attaqués par des chiens errants dans la nuit de vendredi à samedi. Copier

La moitié du troupeau est mort

Celui-ci élève environ 90 brebis, et c'était là le principal troupeau avec 67 bêtes. Plus de la moitié d'entre elles ont été tuées soit par les chiens eux-mêmes, soit par euthanasie. " Il y a quatre qui ont été retrouvées mortes dans le pré. On en a euthanasié dix sur le terrain, on a fait rentrer le reste et on en a euthanasié de nouveau vingt-et-une " détaille Rodolphe Riotte. Il faut ensuite compter une dizaine de brebis blessées mais toujours en vie " On les a soigné, on verra bien " soupire l'éleveur. Enfin, une vingtaine d'ovins sont indemnes mais fortement stressés et choqués. D'autant plus que les chiens ont, non seulement attaqué en pleine nuit, mais surtout à moins de 800 mètres des bâtiments. Les dégats sont aussi important chez son voisin qui avait, lui, déjà connu une attaque de chiens errants l'an passé.

Au total une cinquantaine de bêtes ont été tuées, soit par les chiens, soit par euthanasie précisent les gendarmes, une enquête est par ailleurs ouverte pour tenter de retrouver les chiens et leurs propriétaires.